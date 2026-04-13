Thursday, 5 June 2025 Lesezeit : 4 Minuten

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus ist auch die globale Pharmabranche in den Fokus der politischen Agenda gerückt. Deutlich wurde dies Mitte Mai, als der US-Präsident ankündigte, die Medikamentenpreise drastisch senken zu wollen, um die hohen Kosten des US-Gesundheitssystems einzudämmen. Ob Trump seine Pläne tatsächlich wahrmachen wird, wie sie genau aussehen und ob sich entsprechende Massnahmen überhaupt umsetzen lassen, ist derzeit offen. Klar ist jedoch, dass das Geschäftsumfeld für die Branche unsicher bleiben dürfte und die Aussichten für die Pharmawerte daher schwierig einzuschätzen sind.

Die Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger lässt sich unter anderem an der Kursentwicklung der US-Gesundheitstitel ablesen, die dem Gesamtmarkt bereits seit Trumps Wahlsieg im vergangenen November hinterherhinken. So haben die im US-Index S&P 500 enthaltenen Pharmatitel in den vergangenen sieben Monaten mehr als 8% eingebüsst, während der Gesamtindex im gleichen Zeitraum 5.4% gewonnen hat (inkl. Dividenden, per 4. Juni 2025). Auch seit Jahresbeginn schneidet der Gesundheitssektor (-2.7%) schwächer ab als der S&P 500 (+2.1%). Das gleiche Muster lässt sich an der Schweizer Börse beobachten, wenngleich die Underperformance des Pharmasektors weniger ausgeprägt ist als in den USA.

Sicherheitsnetz in volatilen Marktphasen

Die politischen Unwägbarkeiten eröffnen jedoch auch Anlagechancen. Für Anlegerinnen und Anleger, die dem Schweizer Pharmasektor Kursgewinne zutrauen, sich aber gleichzeitig gegen Marktturbulenzen absichern wollen, kann das ZKB Bonuszertifikat auf Alcon, Galderma, Lonza, Sandoz und Straumann interessant sein. Die fünf Pharmaunternehmen decken ein breites Spektrum der Wertschöpfungskette ab – von Augenheilkunde und ästhetischer Dermatologie über Generika bis hin zu Wirkstoffproduktion und Medizintechnik.

Das Bonuszertifikat hat eine Laufzeit von zwei Jahren und ist mit einer Barriere von 65% ausgestattet, die per Verfall beobachtet wird (europäische Barriere). Zudem zeichnet sich das Produkt durch ein Bonuslevel von 115% und eine 1:1-Partizipation aus. Konkret bedeutet dies: Notieren die fünf Aktien zum Laufzeitende über der Barriere, liegt die Rückzahlung bei 115% oder darüber, falls der Wert des Aktienkorbs über dem Bonuslevel liegt. Da es sich um eine europäische Barriere handelt, ist es für die Rückzahlung unerheblich, ob eine oder mehrere Aktien während der Laufzeit die Barriere verletzt haben. Relevant ist lediglich die Beobachtung zum Schluss der Laufzeit. Liegt per Verfall eine Verletzung der Barriere vor – ein oder mehrere Titel verlieren gemessen am Anfangsfixing 35% oder mehr –, wird der schwächste Titel aus der Auswahl geliefert und es resultiert ein Verlust.

Chancen und Risiken abwägen

Das Bonuszertifikat hat gegenüber einer Direktanlage in Aktien den Vorteil, dass Anlegerinnen und Anleger auch in stagnierenden oder leicht fallenden Märkten eine attraktive Rendite generieren können. Dies ergibt sich aus der Bonuskomponente, die eine Mindestrückzahlung von 115% festlegt, sofern die Barriere per Verfall nicht unterschritten wird. Liegt der Basketwert über dem Bonuslevel, profitieren Anlegerinnen und Anleger von der unbegrenzten Partizipation an den Kursgewinnen. Die Barriere dient dabei als Sicherheitspuffer, was in unsicheren Marktphasen von Vorteil sein kann. Im Vergleich zur Direktinvestition verzichten Anlegerinnen und Anleger jedoch auf allfällige Dividendenzahlungen.

Wie bei jedem Investment müssen Anlegerinnen und Anleger auch bei diesem Produkt die Risiken berücksichtigen. Dazu gehören das Emittentenrisiko, das Risiko einer Barriereverletzung sowie das allgemeine Marktrisiko. Ausschlaggebend für den Anlageentscheid sind somit immer das individuelle Anlagebedürfnis sowie die Markterwartungen der Investorinnen und Investoren.

In Zeichnung bis am 26. Juni 2025.

Produktdetails

Laufzeit: 2 Jahre

Währung: CHF

Valor: 144 651 101

Termsheet





Indikative Angaben

Rechtliche Hinweise

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